ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вишинський не має наміру брати участь в обміні

Новини » Політика    03.09.2019 - 15:34
Вишинський не має наміру брати участь в обміні
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинський не вважає себе винним

Головний редактор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський, якого апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, заявив, що не має наміру брати участь в обміні ув'язненими між Росією і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Вишинського, він не має наміру брати участь в обміні, оскільки не визнає свою провину.

"Обмін - це юридична процедура, вона стосується в першу чергу тих, хто вже засуджений, хто визнав свою провину. Але я не засуджений, я свою провину не визнаю. Найголовніше, що в ході цієї процедури незрозуміло буде далі, який у мене юридичний статус, хто я", - повідомив Вишинський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кирило Вишинський погодився на обмін між Україною і Російською Федерацією. У генпрокуратурі тоді заявляли, що Вишинський підписав відповідний документ.

Також повідомлялося, що 28 серпня київський апеляційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу для гавреда РІА "Новини України", відпустивши того з-під варти.

Обмін полоненими між Україною і РФ очікувався 30 серпня. Пізніше в СБУ заявили, що обмін не відбудеться. При цьому кінцевої дати, коли може відбутися операція, не повідомили.

У РФ назвали умову для обміну полоненими Обмін полоненими: з'явився попередній список
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаобмен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся