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Клімкін пояснив рішення ЦВК щодо закриття виборчих дільниць на території Росії

Новини » Вибори 2019    03.01.2019 - 10:51
Клімкін пояснив рішення ЦВК щодо закриття виборчих дільниць на території Росії
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін наголосив, що проведення виборів на території країни-агресора небезпечне для виборців

Мінстр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив рішення українського Центрвиборчкому (ЦВК) щодо закриття виборчих дільниць на території Російської Федерації. Про це він написав у своїй колонці для "Української правди", повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС у Facebook.

Клімкін наголосив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори на території РФ небезпечно для виборців.

"Проводити вибори на території країни агресора і окупанта є апріорі дуже проблематичним кроком. У випадку ж із Росією це було б іще й украй ризиковано... Треба бути невиліковно наївним, аби повірити, що ФСБ та інші російські інституції не стануть впливати на українські вибори на своїй власній території", - вважає Клімкін.

Він також додав, що головним мотивом, який обумовлює закриття дільниць в РФ, є безпека.

"Ми не можемо гарантувати, що в день виборів не буде влаштовано небезпечних провокацій. Постраждати можуть і українські виборці, і наші співробітники, і зрештою самі будівлі дипустанов. Крім того, можна не сумніватися, що всі, хто візьме участь у голосуванні, обов'язково опиняться під ковпаком ФСБ і ризикують у найближчий час стати жертвами репресій", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні дільниці, які раніше розташовувались в Російській Федерації. 

Як писало РБК-Україна,  31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

ЦВК затвердила роз'яснення про реєстрацію кандидатів на пост президента України
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