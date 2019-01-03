Сонячне затемнення 6 січня може кардинально змінити життя українців

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Початок Нового року хороший період для починань і планування, наступне часткове сонячне затемнення 6 січня дасть енергію для цього

Важливо в цей час залишатися відкритими для нових можливостей, які готує Всесвіт, стверджує відомий український метафізик-парапсихолог Наталія Милагра. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Затемнення 6 січня — перше в цьому році - це портал, вхід в коридор черги затемнень 2019 року. Зміни – головна тема майбутнього сонячного затемнення, так що, саме час відкрити своє серце, розум і душу, щоб побачити позитивні зміни.

"Наступне Затемнення настане 21 січня на повний Місяць. Воно буде неймовірно потужне, тому було б розумно використовувати більш м'яку енергію сонячного затемнення, щоб перезарядитися, мріяти про більше, прагнути до мети і думати про своє майбутнє", - повідомила Наталія.

Фото: pixabay.com

Тож варто знати, що принесе сонячне затемнення 6 січня. По-перше, воно освітить вам новий шлях і допоможе розкрити нову сюжетну лінію в житті, воно може привести в абсолютно новому напрямку, або ж допоможе вам на шляху, по якому ви вже йдете.

Фото: pixabay.com

По-друге, не поспішайте і не підганяйте події. Неможливо пройти весь шлях відразу й одержати все одразу, це займе якийсь час, і нам потрібно буде довіритися Всесвіту і прийняти терміни подій,що розгортаються.

По-третє, спробуйте вийти з зони комфорту, змінити свій розпорядок дня і побачите, як сонячне затемнення допомагає привнести у ваше життя нові можливості.

Фото: pixabay.com

В-четвертих, затемнення — хороша можливість зрозуміти, які цілі є для вас справжніми, до чого варто прагнути. Ми проводимо так багато часу, турбуючись про те, яка наша мета, але наша справжня мета - просто бути собою і слідувати своїй істині.

Енергетична практика для усвідомленого входу в новий цикл життя і медитація в сонячне затемнення допоможе наповнитися тією енергією, яка допоможе прокласти шлях вашим великим цілям і бажанням серця.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про застереження астролога Наталії Милагры в день сонячного затемнення. Чого варто побоюватися в цей непростий день.

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