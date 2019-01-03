Партія "Самопоміч" висунула Садового кандидатом у президенти

Фото: Андрій Садовий (samopomich.ua)

Садовий вперше став кандидатом в президенти

Політична партія Об’єднання "Самопоміч" на з'їзді в Києві висунула мера мер Львова Андрія Садового кандидатом на президентських виборах, які відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Після оголошення результатів голосування Садовий заявив: "Я розумію, що я йду на війну. Я йду служити… Я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, у нас іншої немає, і іншого шансу не буде. Ми повинні йти зараз в наступ і перемагати".

Як зазначив під час з'їзду голова фракції "Самопоміч" у Верховній раді Олег Березюк, партія вперше в своїй історії висуває кандидата в президенти України.

Як писало РБК-Україна, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року мер Львова Андрій Садовий оголосив, що буде подавати свою кандидатуру на участь у виборах президента України.

Відзначимо, що Садовий вперше бере участь в президентських виборах. Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.