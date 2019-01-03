Наливайченко йде в президенти

Фото: Валентин Наливайченко (з відкритих джерел)

Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019

Екс-глава Служби безпеки України (СБУ) Валентин Наливайченко офіційно заявив, що буде брати участь у виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії "Справедливість".

Як повідомляється, делегати всеукраїнського з'їзду партії "Суспільно-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" 3 січня, одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка в якості кандидата на наступних виборах президента України, які відбудуться 31 березня.

За словами колишнього голови СБУ, його першочергові завдання на посту президента - "відновлення світу, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку".

Крім того, Наливайченко заявив про готовність одразу після свого обрання президентом запустити роботу Антикорупційного суду.

Зазначимо, 31 грудня в Україні стартував виборчий процес чергових виборів президента 2019.

У відповідності з законодавством, вибори 2019 відбудуться в останню неділю березня. За 90 днів до цієї дати, а саме 31 грудня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про початок виборчого процесу в країні.

Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися в ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. Висуватися на вибори в Україні мають право громадяни від 35 років, протягом останніх 10 років проживають на території країни, володіють державною мовою. Кандидат може йти на вибори самовисуванцем, або представляти одну з політичних партій.

Нагадаємо, політична партія Об'єднання "Самопоміч" на з'їзді в Києві висунула мера мер Львова Андрія Садового кандидатом на президентських виборах, які відбудуться в Україні 31 березня 2019 року.