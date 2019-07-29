Курс долара впав до чергового мінімуму в 2019

Фото: курс долара пробив нову позначку (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,25 гривень за долар, що ще на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня, встановлено на такому рівні - 2525,2582 гривень за 100 доларів (-18,7146 гривень).

При цьому курс долара на 29 липня становив 2543,9728 гривень за 100 доларів. Таким чином, офіційний курс пробив черговий мінімум з початку року.

Нагадаємо, сьогодні на міжбанківському ринку валютні торги відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3600 грн/долар, євро 28,1720 - 28,2028 грн/євро, російський рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Відкриття міжбанку 29 липня показало, що гривня продовжує зміцнюватися щодо до інших валют.

Зміцнення української гривні також підтверджує курс в обмінних пунктах. Зокрема, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 12 копійок - до 25,48 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 17 копійок - до 28,45 гривень за євро.