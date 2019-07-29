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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 18:06
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с

Погода в Україні завтра, 30 липня, погіршиться, очікуються дощі з грозами, а також шкальний вітер до 15-20 м/ с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, завтра вночі у західних, місцями в північних і центральних областях, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози. В окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м / с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с,

Температура повітря вночі становитиме +15 +20, на узбережжі морів до +23 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24 +29, у південній частині та на Закарпатті до +28 +33 градусів.

В Україні оголошено штормове попередженняВ Україні оголошено штормове попередженняНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні 29 липня буде сухою і спекотною майже на всій території країни, температура повітря місцями підніметься до +34.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що завтра, 30 липня, погода в Україні погіршиться. У північних, західних областях та в Харківській області температура повітря знизиться і складе +25 +28.

Крім того, завтра вранці і вдень короткочасні дощі можливі на заході, півночі і в центрі, а грозові дощі охоплять південь і схід. У Києві 30 липня спека послабшає до +26 градусів.

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