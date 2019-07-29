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Підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва надійшли в ГПУ

Новини » Політика    29.07.2019 - 11:27
Підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва надійшли в ГПУ
Фото: Окружний адмінсуд Києва (УНІАН)

Підозри надійшли в ГПУ 29 липня

Сьогодні, 29 липня, підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшли на підпис до заступника генерального прокурора. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, підозри на суддів ОАСК надійшли тільки у понеділок о 10:55.

Підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва надійшли в ГПУ

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, чи підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду. 

РБК-Україна писало, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після цього керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю 28 липня.

Крім того, Горбатюк додав, що попередні заступники генерального прокурора Юрія Луценка "не підписали жодної підозри суддям", які подавалися управлінням спецрозслідувань, зокрема щодо справ пов'язаних із Майданом.

Підозри суддям ОАСК ще не підписані, - Горбатюк В ГПУ прокоментували обшуки в Окружному адмінсуді Києва 
Новини України подозрениеОкружной административный суд
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