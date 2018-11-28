Опубліковано постанову про вибори президента 31 березня 2019 року

Ілюстративне фото (УНІАН)

Постанова оприлюднена в спецвипуску "Голосу України"

Постанова про проведення виборів президента 31 березня 2019 року (реєстраційний номер 9342) 28 листопада була опублікована у спецвипуску "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію у виданні.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, прийняття документу "дозволить забезпечити проведення чергових виборів президента України у встановлені Основним законом України строки".

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав проект постанови.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент призначив вибори президента на 31 березня 2019 року. Таке рішення парламентарі прийняли в ході голосування у понеділок, 26 листопада. За документ проголосували 298 депутатів ВР.

Відзначимо, президент Петро Порошенко в ході свого звернення до українського народу щодо запровадження воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися відповідно до Конституції - 31 березня 2019 року. За словами глави держави, воєнний стан жодним чином не має вплинути на початок виборчої кампанії.

Президент обіцяв, що внесе в Раду проект про дату виборів уже на початку грудня. Однак парламентарі не хотіли підтримувати введення воєнного стану до чіткого визначення у законодавстві дати проведення президентських виборів-2019. З огляду на це глава парламенту і вніс проект постанови, в якому чітко визначено дату їх проведення - 31 березня 2019 року.

Підкреслимо, нардепи в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні Ради прийняли закон, який затверджує указ глави держави про введення воєнного стану в Україні. Проект закону підтримали 276 нардепів.

Сьогодні закон про воєнний стан був також опублікований у "Голосі України" і набув чинності.