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МЗС України напрвило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків

Новини » Політика    28.11.2018 - 16:57
МЗС України напрвило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків
Фото: бронекатер "Бердянськ" (з відкритих джерел)

МЗС вимагає негайно звільнити захоплених українських моряків

Міністерство закордонних справ України у середу, 27 листопада, направило Міністерству закордонних справ Російської Федерації чергову ноту протесту у зв'язку з арештами Росією українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МЗС.

Зокрема, Росії передали вимогу негайно звільнити членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада  були захоплені у військовий полон.

"Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначили в МЗС.

МЗС України напрвило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд" Сімферополя у середу, 28 листопада, арештував 9 затриманих Росією українських військових моряків. Вчора, 27 листопада, були арештовані 15 військових.

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