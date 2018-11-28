МЗС України напрвило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків

Фото: бронекатер "Бердянськ" (з відкритих джерел)

МЗС вимагає негайно звільнити захоплених українських моряків

Міністерство закордонних справ України у середу, 27 листопада, направило Міністерству закордонних справ Російської Федерації чергову ноту протесту у зв'язку з арештами Росією українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на МЗС.

Зокрема, Росії передали вимогу негайно звільнити членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада були захоплені у військовий полон.

"Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - зазначили в МЗС.

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд" Сімферополя у середу, 28 листопада, арештував 9 затриманих Росією українських військових моряків. Вчора, 27 листопада, були арештовані 15 військових.