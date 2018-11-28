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"Суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 16:35
"Суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Підконтрольні Росії суди в окупованому Криму за два дні заарештували 24-х моряків

В окупованому Криму "Київський районний суд" Сімферополя у середу, 28 листопада, продовжив розгляд запобіжних заходів для затриманих Росією українських військових моряків. РБК-Україна із посиланням на "Кримську правозахисну групу" відстежує події у "суді".

Першим було розглянуто запобіжний захід для співробітника Служби безпеки України, котрий був на одному із захоплених у Керченській протоці кораблів, Андрія Драча. Його було взято під варту до 25 січня 2019 року.

Також на два місяці під варту "суд" відправив капітана 3 рангу Володимира Лісового. Додамо, із Лісовим було записане відео Федеральною службою безпеки Росії, у якому він зізнався у порушеннях (текст "зізнання" капітан зачитував із листка).

"Суддя" Андрій Долгополов оголосив аналогічний запобіжний захід старшому матросу бронекатера "Нікополь" В'ячеславу Зінченку, матросу Буксира "Яна Капу" Юрію Без'язичному та мічману Андрію Шевченку.

О 15:50 зачитали рішення щодо двох місяців арешту матросу буксира "Яни Капу" Євгену Семидоцькому.

Як повідомив в Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк, таже заарештовані: капітан катера "Нікополь" Богдан Небилиця, капітан 2 рангу з катера "Бердянськ" Денис Гриценко і капітан буксира "Яни Капу" Олег Мельничук. Всі військові моряки заарештовані до 25 січня 2019 року.

Всі військові моряки заарештовані до 25 січня 2019 року. Усі військові моряки арештовані до 25 січня 2019 року.

Додамо, "Київський районний суд" Сімферополя вчора, 27 листопада 2018 року уклав під варту до 25 січня 2019 року 12 військовослужбовців ВМС України. Це Володимир Варимез, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Оприск, Юрій Будз, Михайло Власюк, Сергій Попов, Богдан Головаш, Роман Мокряк, Сергій Чуліба і Владислав Костишин.

Таким чином, заарештовані всі 24 моряки ВМС України.

У середу, 28 листопада, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що йому не відомі умови, при яких Росія повернула б Україні затримані кораблі і моряків після атаки в Керченській протоці

Кабміну запропонували виплатити по 100 тис. гривень сім'ям захоплених моряків Порошенко намагався зв'язатися із Путіним для звільнення українських військових моряків
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