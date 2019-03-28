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ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по сектору Газа

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 16:25
ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по сектору Газа
Ілюстративне фото (newspanels com.)

До цього палестинські угруповання запустили повітряні кулі з вибухівкою по цивільним особам в Ізраїлі

В ході ескалації конфлікту Ізраїлю і сектора Газа, ізраїльські ВПС завдали в четвер удару по об'єкту палестинського угруповання, що діє в секторі Газа. Про це повідомила в Twitter офіційний представник ізраїльської армії Авихай Едри.

До цього, згідно заяві Армії оборони Ізраїлю в Twitter, повітряні кулі "з вибухівкою були запущені з території Гази по цивільним особам в Ізраїлі".

"Військовий літак (ВПС Ізраїлю, - ред.) завдав удару по позиції бойовиків, які раніше здійснили запуск (гарячих, - ред.) повітряних куль з північної частини сектора Гази в напрямку Ізраїлю", - написав Эдри.

Нагадаємо, що конфлікт Ізраїлю і сектора Газа стався через обстріл селища Мишмерет до південного-сходу від Нетанії, в результаті якого постраждали шестеро осіб.

Після цього Нетаньяху надав Дональду Трампу план вирішення сирійського кризи і полетів до Ізраїлю. Він також заявив, що відповість на дії сектора Газа.

РБК-Україна писала, високопоставлений чиновник ХАМАС, заявив, що ракетний обстріл Ізраїлю був замовлений Іраном. ХАМАС дав своє благословення на ракетну атаку, щоб зірвати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Чиновник стверджує, Іран наказав, щоб група "Ісламський джихад" діяла з Гази для проведення атаки.

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