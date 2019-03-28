САП оприлюднила перелік 65 закритих справ про незаконне збагачення

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Орієнтовна сума незаконного збагачення становить понад 1 млрд. 334 млн. 446 тис. гривень

Через скасування статті Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, станом на 28 березня 2019 року, закрито 65 кримінальних проваджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Повідомляється, що орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, які розслідували детективи НАБУ сягає 1 млрд. 334 млн. 446 тис. гривень, 1 млн. 137 тис. доларів та 531 тис. євро.

У САП оприлюднили перелік всіх закритих кримінальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст.368-2 КК України за хронологією їх реєстрації в ЄРДР:

Кримінальне провадження від 27.04.2016 щодо незаконного збагачення прокурорів Генеральної прокуратури України на суму 10 млн. грн. (3 автомобіля вартістю 3 млн. грн., квартира - 4 млн. грн., декілька земельних ділянок - 3 млн. грн.). Закрито 21.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 18.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн. гривень (квартира – 3,5 млн. грн., автомобіль 0,8 млн. грн.). Закрито 14.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4,7 млн. грн. (будинок вартістю 3,2 млн. грн. та автомобіль вартістю 1,5 млн. грн.). Закрито 15.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 26.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Генеральної прокуратури України на суму 1 млн. грн. (автомобіль). Закрито 21.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 1,5 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 16.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 6,2 млн. грн. (два автомобіля та нерухомість). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 21.11.2016 щодо незаконного збагачення прокурора Генеральної прокуратури України на суму 2 млн. грн. (автомобіль – 1 млн. грн., частка статутного капіталу – 1 млн. грн.). Закрито 23.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн. грн. (автомобіль – 1 млн. грн., квартира – 2 млн. грн.). Закрито 14.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн. грн. (житловий будинок – 3 млн. грн., квартира – 7 млн. грн., автомобіль – 1 млн. грн. та закордонні поїздки). Закрито 11.03.2016 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 8 млн. грн. (автомобіль – 2 млн. грн., дві квартири – 4 млн. грн. та готівкові кошти – 2 млн. грн.). Закрито 11.03.2016 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 11.01.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 13 млн. грн. (2 квартири та готівкові кошти). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 24.02.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 12 млн. грн. (корпоративні права у 9 господарюючих об’єктах). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної поліції України на суму 4 млн. грн. (квартира – 68 тис. дол. США, житловий будинок, декілька земельних ділянок та автомобілів сумарною вартістю понад 80 тис. дол. США). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної екологічної інспекції у Миколаївській області на суму 1,2 млн. грн. (грошові активи). Закрито 26.03.2019 на підставі п. 4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Служби безпеки України на суму 3,761 млн. грн. (2 автомобіля та 2 земельні ділянки). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.03.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Стрийської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на суму 227 790 Євро та 39 360 доларів США (грошові кошти). Закрито 12.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 13.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 7,5 млн. грн. (земельна ділянка, приватний будинок, 2 квартири на Печерську у м.Києві). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 29.03.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 700 тис. дол. США (житло та готівкові кошти). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 12.04.2017 щодо незаконного збагачення службових осіб з числа керівництва Головного військового представництва Міністерства оборони України (передали своїм близьким родичам у власність 5 квартир у м.Києві, одне нежитлове приміщення (під кафе) та 2 паркомісця). Закрито 22.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 13.04.2017 щодо незаконного збагачення керівництва Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на суму 26 млн. грн. (автомобіль Range Rower та 5-кімнатна квартира на Печерську у м.Києві). Закрито 25.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 24.04.2017 щодо незаконного збагачення начальника управління Головної військової прокуратури та керівника одного з департаментів ФГВФО на суму 8,5 млн. грн. (квартира та машиномісце). Закрито 20.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 31.05.2017 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії прокуратури України на суму 2 млн. грн. (житловий будинок). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 11.07.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 15,9 млн. грн. (квартира у м. Києві вартістю 10,9 млн. грн., меблі загальною вартістю 140 тис. Євро, сертифікати казначейських зобов’язань – 499 тис. грн., витрати на туристичні поїздки - 900 тис. грн.). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.07.2017 щодо незаконного збагачення начальника матеріальної частини Національної поліції України на суму 10 млн. грн. (автомобіль 2,5 млн. грн., готельний комплекс 7,5 млн. грн.). Закрито 07.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 03.08.2017 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Дніпропетровської області на суму 2,6 млн. грн. (квартира – 1 млн. грн., котедж – 1,4 млн. грн. та гараж – 0,2 млн. грн.). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 08.08.2017 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 13 млн. грн. (13 млн. грн. готівки та житловий будинок і земельна ділянка на території комуни Сен-Жан-Кап-Ферра округу Ніцца, Французька Республіка, вартість яких не встановлена). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 08.09.2017 щодо незаконного збагачення депутата Київської міської ради на суму 98 млн. грн. (корпоративні права у 5 суб’єктах господарювання та транспортний засіб). Закрито 19.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 19.09.2017 щодо незаконного збагачення службової особи Адміністрації Президента України на суму 102 млн. грн. (2 земельні ділянки та будинок у м.Києві). Закрито 20.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 30.10.2017 щодо незаконного збагачення керівника інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. А.Ф. Кураса НАН України на суму 2 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 06.11.2017 щодо незаконного збагачення судді Вищого адміністративного суду на суму 1,7 млн. грн. (гараж у м.Києві, мотоцикл Harley-davidson та готівкові кошти у сумі 38,5 тис. доларів США). Закрито 19.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 14.11.2017 щодо незаконного збагачення колишнього керівника Головного управління Міндоходів у м.Києві на загальну суму 3,7 млн. грн. (квартира у м.Києві). Закрито 13.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 27.11.2017 щодо незаконного збагачення радника Президента України на суму 26 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 04.12.2017 щодо незаконного збагачення начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області на суму 2,062 млн. грн. (грошові активи). Закрито 12.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.12.2017 щодо незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України на суму 3 млн. грн. (грошові активи). Закрито 15.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 18.01.2018 щодо незаконного збагачення керівництвом ДУ "Центр громадського здоров'я України МОЗ України" на суму 10,7 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.02.2018 щодо незаконного збагачення судді Дружківського міського суду Донецької області на суму 853 тис. грн. (автомобіль Audi Q7). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 21.02.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму 4,45 млн. грн. (грошові активи). Закрито 12.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 22.02.2018 щодо незаконного збагачення заступника начальника відділу Волинської митниці ДФС на суму 1,49 млн. грн. та 260 400 Євро, що знаходяться на банківському рахунку у банку Греції. Закрито 13.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 14.03.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на суму майже 1,9 млн. грн. (приватний будинок у м. Києві). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 28.03.2018 щодо незаконного збагачення депутата Київської обласної ради на суму 42 780 Євро та 397 550,96 доларів США (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 11.04.2018 щодо незаконного збагачення заступника прокурора Донецької області на загальну суму 2 млн. грн. (житловий будинок та земельна ділянка в Київській області). Закрито 26.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 16.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на загальну суму понад 18 млн. грн. (витрати на оренду вілли у м. Сен-Тропе, Французька Республіка). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 18.04.2018 щодо незаконного збагачення Народного депутата України на загальну суму 22,4 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів України на суму 28,8 млн. грн. (квартири у м. Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Закрито 15.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України Кримінальне провадження від 22.05.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого господарського суду України на суму 3,6 млн. грн. (5 квартир у м.Києві). Закрито 20.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України Кримінальне провадження від 05.06.2018 щодо незаконного збагачення суддею Вищого адміністративного суду України на суму 18 млн. грн.(будинок в м. Відень, Республіка Австрія, м. Анталія, Туреччина, м. Франкфурт-на-Майні, Республіка Німеччина, м. Дубай, ОАЕ). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 07.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом України на суму 25 млн. грн. (квартира на Печерську у м.Києві, 2 елітних автомобіля). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.06.2018 щодо незаконного збагачення керівництва Дніпровської міської ради на суму 50 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народними депутатами України на суму 489 млн. грн. (грошові активи, нерухомість в Україні, корпоративні права). Закрито 11.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 26.06.2018 щодо незаконного збагачення Народним депутатом України на суму 2 млн. грн. (грошові активи). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 09.07.2018 щодо незаконного збагачення заступника Голови Державної архівної служби України на суму 2 млн. грн. (яхта). Закрито 07.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 25.07.2018 щодо незаконного збагачення колишнім суддею Верховного суду України на суму 3 млн. грн. (будинок у Київській області, автомобіля Porsche). Закрито 25.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 29.08.2018 щодо незаконного збагачення керівника Державної фіскальної служби України на суму 88,1 млн. грн. (2 квартири в ЖК «Французький квартал» у м.Києві, 1 будинок в Київській області, 2 будинки в Турецькій Республіці, один автомобіль Mercedes-Benz GLE та два автомобіля Toyota Land Cruiser). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 13.09.2018 щодо незаконного збагачення Черкаського міського голови на суму 4,5 млн. грн. (квартира, нежитлове приміщення та гараж у м.Черкаси, 2 автомобіля). Закрито 30.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 25.09.2018 щодо незаконного збагачення судді Київського міського суду м. Одеса на суму 3,5 млн. грн. (приватний будинок у м.Одеса). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 03.10.2018 щодо незаконного збагачення керівника Голови Служби зовнішньої розвідки України на суму 7,4 млн. грн. (3 житлових будинка, 4 земельні ділянки у с. Козин Київської області).Закрито 26.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.10.2018 щодо незаконного збагачення заступника голови Харківської ОДА на суму 9 млн. грн. (земельні ділянки). Закрито 07.03.2019 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України. Кримінальне провадження від 02.11.2018 щодо незаконного збагачення голови Львівського апеляційного адміністративного суду на суму 1,5 млн. грн. (нежитлове приміщення, 2 земельні ділянки та 1 квартира). Закрито 05.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 16.11.2018 щодо незаконного збагачення службової особи митниці територіального органу ДФС України на суму 30 тис. Євро (грошові активи). Закрито 15.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 04.12.2018 щодо незаконного збагачення Одеського міського голови на суму 115 млн. грн. (квартира та 2 нежитлових приміщення у м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Закрито 28.02.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення судді Солом’янського районного суду м. Києва на суму 1,03 млн. грн. (квартира у м.Києві). Закрито 14.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 20.12.2018 щодо незаконного збагачення начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області (грошові активи). Закрито 25.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 21.12.2018 щодо незаконного збагачення службової особи Державної прикордонної служби України на суму 2 млн. грн. (квартира). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 18.01.2019 щодо незаконного збагачення заступника директора – начальника управління економіки Департаменту охорони здоров'я КМДА на суму 2,6 млн. грн. (автомобіль Porsche). Закрито 06.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України. Кримінальне провадження від 10.01.2019 щодо незаконного збагачення старшого слідчого Генеральної прокуратури України на суму 6 млн. грн. (будинок в с. Козин Київської області ). Закрито 15.03.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого у відповідності з Конституцією.