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Усик відмовився від титулу WBA і бою з росіянином Лебедєвим

Новини » Спорт    28.03.2019 - 09:59
Усик відмовився від титулу WBA і бою з росіянином Лебедєвим
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець підтвердив перехід в суперважку вагу

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у важкій вазі відмовився від пояса WBA і бою з росіянином Денисом Лебедєвим. Про своє рішення український боксер оголосив в Instagram.

Крім того, наступний свій бій українець проведе в суперважкій вазі.

"Хочу сказати, що організація WBA зобов'язує мене боксувати з Денисом Лебедєвим. Цей бій не відбудеться. Ми з командою вирішили переходити в суперважку категорію. З цих причин ми не можемо боксувати з Денисом і я відмовляюся від пояса, я не хочу, щоб він просто так у мене був. Нехай хлопці за нього боксують, це нормально. Денису успіхів, всім іншим хлопцям, хто буде брати участь за цей пояс теж бажаю успіхів ", - заявив Усик.

WBA зобов'язала Усика провести захист пояса з Лебедєвим, який є "чемпіоном у відпустці". Промоутерські торги за цим бою були призначені на 28 березня. Тепер росіянин, ймовірно, буде відновлений в якості чемпіона світу.

Таким чином, Усик не може вважатися абсолютним чемпіоном світу, адже тепер володіє лише трьома поясами в крузервейте - WBO, WBC і IBF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

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Свій наступний бій Усик проведе в травні нинішнього року. Місце проведення і суперник офіційно поки не анонсовані.

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