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BBC вибачилася перед Порошенком

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 13:32
BBC вибачилася перед Порошенком
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

BBC вибачилася за статтю, в якій стверджувала, що Порошенко заплатив Трампу за прдовження з ним зустрічі

У четвер, 28 березня, видання "BBC" погодилося виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенко через матеріал, в якому йшлося про те, що з його боку заплатили гроші, щоб продовжити зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Як зазначається в матеріалі йшлося про те, що з боку Порошенка були перераховані 400 тисяч доларів адвокату Дональда Трампа Майклу Коену. Згодом цей матеріал видалили з сайту видання.

Тоді після цієї інформації, в АП зазначили, що українсько-американський саміт у червні 2017 був організований виключно офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України в США.

Нагадаємо, під час візиту до Франції президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч була нетривалою, сказав Порошенко в ході брифінгу в Парижі 11 листопада. Як повідомлялось, сторони обговорили питання розгортання миротворчої місії на Донбасі.

 

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