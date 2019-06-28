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"Північний потік-2" відмовився від основного маршруту у водах Данії

Новини » Економіка    28.06.2019 - 21:35
"Північний потік-2" відмовився від основного маршруту у водах Данії
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

Заявка на маршрут розглядалася два роки

Оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заявку по маршруту в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм. Про це повідомляється на сайті компанії.

Як наголошується в повідомленні, офіційний лист, що інформує про це, було передано в Датське енергетичне агентство (ДЕА) сьогодні.

"Цей крок був необхідний, так як більше ніж за два роки з моменту подачі цієї заявки колишній уряд Данії ніяк не продемонструвало, що рішення буде прийнято", - пояснив Маттіас Варніг, виконавчий директор компанії Nord Stream 2.

У той же час компанія зберегла заявку для отримання дозволу за маршрутом на північний захід від острова Борнхольм, а також заявку по маршруту до південно-схід від острова Борнхольм.

"Nord Stream 2 ухвалила рішення сконцентруватися на даних варіантах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні датське енергетичне агентство (ДЕА) представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) маршруту російського газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 червня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер підтвердив намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в кінці 2019 року.

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