У Франції оновлений абсолютний температурний рекорд

Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

Температура досягла 45,8 градусів

На півдні Франції повітря прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм, встановивши абсолютний рекорд. Про це повідомляє Sky News.

Попередній абсолютний температурний рекорд у Франції був зареєстрований у серпні 2003 року, коли температура повітря піднялася до 44,1 градуси, відзначає BBC. Тоді аномальна спека в Європі забрала десятки тисяч життів.

Синоптики вже попередили, що цього року літо в Європі стане найспекотнішим з 2003 року. Причини погодної аномалії - шторм в Північній Атлантиці і усталений у Центральній Європі потужний антициклон.

Раніше в чотирьох департаментах Франції - Воклюз, Гар, Еро, Буше-дю-Рон - був оголошений червоний рівень небезпеки у зв'язку з аномальною спекою. Майже в усіх інших регіонах країни, в тому числі і в Парижі, оголошено оранжевий рівень кліматичної загрози: в школах відкладені іспити, багато навчальні заклади повністю закриті.

Червоний рівень небезпеки був оголошений також у восьми областях Іспанії, в тому числі в Каталонії, де лісові пожежі охопили 6500 га.

Надзвичайний стан у зв'язку з аномальною спекою оголошено також у 16 італійських містах.

В Польщі до кінця тижня також метеорологи прогнозують аномально спекотну погоду - повітря прогріється до 40 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, спека в Україні спала 27 червня, проте вже на початку червня очікується повернення спекотної погоди, коли температура знову підніметься до 30 градусів.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, середня температура атмосферного повітря в Україні підвищилася на 1,5 градуса, що більше, ніж в цілому по світу.