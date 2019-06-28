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Мей вимагатиме від Путіна видачі фігурантів справи Скрипалів

Новини » Політика    28.06.2019 - 05:19
Мей вимагатиме від Путіна видачі фігурантів справи Скрипалів
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей на зустрічі з Путіним має намір підняти питання видачі агентів ГРУ

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей на полях саміту G20 вимагатиме від російського президента Володимира Путіна видачі підозрюваний в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це вона заявила перед вильотом в Осаку, передає The Guardian.

Зокрема, Мей зазначила, що заявить Путіну про необхідність видачі підозрюваних в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері навесні 2018 року.

"Я збираюся абсолютно чітко викласти позицію Великої Британії щодо події в Солсбері. Ми вважаємо, що ці люди повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявила Мей.

Вона також пояснила, що Росія не видає своїх громадян. При цьому Мей вказала, що існують європейські ордери на арешт підозрюваних, і якщо вони виїдуть за межі Росії, то Лондон зробить все, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Путін в інтерв'ю британському виданню Financial Times на питання про справу Скрипалів відповів, що зрадників російської держави необхідно карати.

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новічок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова

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Новини України G20Володимир ПутінСамітТереза Мэй
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