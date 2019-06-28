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"Газпром": Україна не встигне підписати газовий контракт у 2019

Новини » Політика    28.06.2019 - 15:16
"Газпром": Україна не встигне підписати газовий контракт у 2019
Фото: Олексій Міллер (gazprom.ru)

Газпром готовий продовжити діючий контракт на транзит

Глава правління російської газової компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що Україна не встигне підписати новий газовий контракт до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на росЗМІ.

За словами Міллера, Україна не зможе підписати новий контракт з "Газпромом" на транзит газу до кінця року за законодавством Європейського союзу.

"Україна до кінця року, до кінця закінчення діючого контракту на транзит, не зможе підписати новий контракт на транзит по законодавству ЄС", - заявив він.

Міллер заявив, що "Газпром" готовий продовжити з Україною контракт на транзит.

"Ми говоримо: ми готові продовжити діючий контракт на транзит. Те, що стосується ще одного аспекту, звичайно ж, ми говоримо, що цей контракт повинен бути економічно доцільним для російської сторони", - зазначив глава "Газпрому".

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що у разі відсутності транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. За словами Вітренка, такі контракти є звичними для європейського ринку.

РБК-Україна писало, що начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Кузнец заявив, що вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах. Він пояснив, що це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур.

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