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Зеленський дав громадянство іноземцям, які воювали на Донбасі

Новини » Політика    28.06.2019 - 12:30
Зеленський дав громадянство іноземцям, які воювали на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українське громадянство отримають 14 осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 іноземцям, які брали участь в бойових діях на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідно до указу, українське громадянство отримають:

  • Дмитро Бєлогорцев;
  • Давід Гачечіладзе;
  • Абдула Джаліл;
  • Тачі Джафаров;
  • Рудольф Єгоренко;
  • Тенгіз Занадзу;
  • Гіорг Кахніашвілі;
  • Валерій Колота;
  • Мераб Концелідзе;
  • Мамук Музашвілі;
  • Юрій Савілов;
  • Левані Хуцішвілі;
  • Арлсанбек Карімов;
  • Юлія Толопа.

В офісі зазначили, що це лише перші рішення щодо надання громадянства. Наступні рішення про надання громадянства іноземцям, учасникам війни на Донбасі будуть ухвалені після розгляду матеріалів від Міграційної служби.

Нагадаємо, раніше Верховна рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі. Так, Рада прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". Законопроект підтримали 230 народних депутатів.

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