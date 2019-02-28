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Підсумки дня: 28 лютого

Новини » Інше    28.02.2019 - 19:00

Підсумки дня: 28 лютого

•На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту президента Петра Порошенка про невідворотність відповідальності за незаконне збагачення

•Міністерство закордонних справ України (МЗС) не виключає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем

•Народний депутат Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка". Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

•Потужний вибух у Києві, який струсонув Оболонь 28 лютого, не є терактом або замахом на Олександра Турчинова

•Через те, що унаслідок військового конфлікту між Індією та Пакистаном було скасовано низку авіарейсів, в аеропорту в Делі застрягла група українців

•У Києві та інших містах України оголосили жовтий рівень погодної небезпеки. До кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру сягатимуть 15-24 м/с

•Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті в Ханої не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова

•Відмову України від участі в Євробаченні 2019 прокоментували організатори пісенного конкурсу

•Навесні 2019 року у працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири додаткових вихідних дні

 

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