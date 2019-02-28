Через конфлікт Індії і Пакистана в аеропорту в Делі застрягли українці

Ілюстративне фото (twitter.com/UkrZaKordonom)

Наразі вирішується питання про повернення українців додому

Через те, що унаслідок військового конфлікту між Індією та Пакистаном було скасовано низку авіарейсів, в аеропорту в Делі застрягла група українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС у Twitter "Українцям у світі".

Як повідомляється, наразі вирішується питання про повернення громадян України додому. Наразі це питання перебуває на контролі консульської служби.

"У зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано низку авіарейсів у м/а ім. І.Ганді в Делі. Консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників. Питання - на контролі консульської служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, повідомлялося, що через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією затримується рейс Міжнародних авіаліній України (МАУ) PS392 сполученням Делі-Київ.

Також повідомлялося, що посольство України в Республіці Індія рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Індії через конфлікт з Пакистаном.

РБК-Україна писало, що ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач, який порушив повітряний простір Індії. Після цього Індія та Пакистан закрили повітряний простір.