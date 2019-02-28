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США і Північна Корея не досягли угоди про денуклеаризацію

Новини » Політика    28.02.2019 - 09:09
США і Північна Корея не досягли угоди про денуклеаризацію
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (twitter.com/WhiteHouse)

Білий дім заявив, що сторони продовжать переговори в подальшому

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на саміті в Ханої не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, Трамп і Кім Чен Ин не змогли дійти згоди щодо денуклеаризації Корейського півострова.

"Обидва лідери обговорили різні способи просування концепції денуклеаризації ... На даний час угоди досягнуто не було, але їх (лідерів США і КНДР, - ред.) команди з нетерпінням чекають на зустріч у майбутньому", - зазначила Сандерс.

Як повідомляє Reuters, найближчим часом повинна пройти прес-конференція Трампа. Лідери обох країн також скасували раніше запланований спільний ланч.

Відзначимо, сьогодні проходить другий день саміту Трампа і Кім Чен Ина. Очікувалося, що лідери США і КНДР проведуть переговори тет-а-тет, а потім - за участю помічників.

За результатами переговорів планувалося підписання нової угоди. У Білому домі не уточнили, про який саме документ йшлося.
 

Трамп і Кім Чен Ин скоротили графік зустрічей на саміті в Ханої
Новини України СамітКім Чен ИнДональд Трамп
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