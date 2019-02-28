У Раді з'явився текст закону Порошенка про незаконне збагачення

Фото: автор закону Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У документі визначена відповідальність за незаконне збагачення

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту президента Петра Порошенка про невідворотність відповідальності за незаконне збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Так, незаконне збагачення визначено у документі як набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Визначається, що такі діяння караються позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

При цьому ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Крім того, незаконне збагачення, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

У документі вказано, що особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 закону "Про запобігання корупції".

"Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів", - вказано у примітці до тексту закону.

Новина доповнюється