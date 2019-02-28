Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

Фото: Сергій Лещенко та Світлана Заліщук (колаж РБК-Україна)

З фракції виходять Світлана Заліщук та Сергій Лещенко

Народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко подали заяви про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх сторінки в Facebook.

Заліщук пояснила, що депутатський мандат давав їй можливість "боротися за важливі закони і важливі справи".

"(Боротися, - ред.) За інші закони, які були обіцяні в коаліційній угоді ще в 2014 році, але потім зраджені. Далі не бачу можливості і сенсу мати жодної прив'язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за гранню людяності.

Нардеп Лещенко теж виклав в Facebook заяву про вихід з фракції.

Формально нардепи просять главу фракції Артура Герасимова виключити їх. Згідно з регламентом Верховної Ради, якщо фракція виключає нардепа, то мандат за ним зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенко".

Восени РБК-Україна писало, що нардепи Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами 2019. Передбачалося, що проект буде створений у форматі громадського руху і повинен об'єднати різні групи активістів по всій Україні.

