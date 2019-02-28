ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

Новини » Політика    28.02.2019 - 11:52
Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи
Фото: Сергій Лещенко та Світлана Заліщук (колаж РБК-Україна)

З фракції виходять Світлана Заліщук та Сергій Лещенко

Народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко подали заяви про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх сторінки в Facebook.

Заліщук пояснила, що депутатський мандат давав їй можливість "боротися за важливі закони і важливі справи".

"(Боротися, - ред.) За інші закони, які були обіцяні в коаліційній угоді ще в 2014 році, але потім зраджені. Далі не бачу можливості і сенсу мати жодної прив'язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за гранню людяності.

Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

Нардеп Лещенко теж виклав в Facebook заяву про вихід з фракції.

Слідом за Найємом з фракції БПП виходять ще два нардепи

 

Формально нардепи просять главу фракції Артура Герасимова виключити їх. Згідно з регламентом Верховної Ради, якщо фракція виключає нардепа, то мандат за ним зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенко".

Восени РБК-Україна писало, що нардепи Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами 2019. Передбачалося, що проект буде створений у форматі громадського руху і повинен об'єднати різні групи активістів по всій Україні.
 

БПП хоче розробити новий закон про незаконне збагачення
Новини України Сергей ЛещенкоСветлана ЗалищукБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся