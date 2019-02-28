Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем

Фото: прапори України і Ізраїлю (facebook.comUkraineMFA)

Таке рішення можуть прийняти у разі, якщо права українських туристів будуть систематично порушуватися на кордоні

Міністерство закордонних справ України (МЗС) не виключає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем. Про це заявила речник МЗС Катерина Зеленко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

Вона повідомила, що таке рішення можуть прийняти у разі, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися на кордоні.

"У випадку, якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставиться до боротьби з нелегальним наймом і трудостройством на роботу українських громадян, якщо права українських туристів і мандрівників будуть систематично порушуватися, зокрема на кордоні, ми будемо переглядати умови поїздок громадян, в тому числі - доцільність збереження безвізового режиму для громадян тих країн, де права наших співвітчизників систематично порушуються", - сказала Зеленко

РБК-Україна писало, що українські прикордонники минулого тижня ознайомили посла Ізраїлю з вимогами законодавства України з прикордонних питань, що регламентують в'їзд на територію України іноземців.

Нагадаємо, протягом тижня зросла кількість відмов в'їзду в Україну ізраїльським туристам. Збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язано з великою кількістю туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки.