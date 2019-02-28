ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП

Новини » Політика    28.02.2019 - 11:27
Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Найєм вважає вихід з БПП формальністю

Народний депутат Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його канал в Telegram.

За його словами, заява про вихід з фракції є формальністю.

"Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад. Останні події це лише підтвердили. Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію", - зазначив нардеп.

Найєм також підкреслив, що "ця сторінка перегорнута".

Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП

Фото: заява Найєма

Формально нардеп просить главу фракції Артура Герасимова виключити його. Згідно з регламентом Верховної Ради, якщо фракція виключає нардепа, то мандат за ним зберігається.

Відзначимо, раніше РБК-Україна писало, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка", члени партії "ДемАльянс" Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами 2019. Передбачалося, що проект буде створений у форматі громадського руху, а презентація була попередньо запланована на початок грудня 2018 року. Проект мав об'єднати різні групи активістів по всій Україні.

У липні 2016 року Найєм увійшов до складу правління "Демократичного альянсу".
 

Рада провалила закон про медіацію Рада сьогодні може ухвалити "мовний закон"
Новини України Мустафа НайемВерховна РадаБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся