Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП

Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Найєм вважає вихід з БПП формальністю

Народний депутат Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його канал в Telegram.

За його словами, заява про вихід з фракції є формальністю.

"Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад. Останні події це лише підтвердили. Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію", - зазначив нардеп.

Найєм також підкреслив, що "ця сторінка перегорнута".

Фото: заява Найєма

Формально нардеп просить главу фракції Артура Герасимова виключити його. Згідно з регламентом Верховної Ради, якщо фракція виключає нардепа, то мандат за ним зберігається.

Відзначимо, раніше РБК-Україна писало, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка", члени партії "ДемАльянс" Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами 2019. Передбачалося, що проект буде створений у форматі громадського руху, а презентація була попередньо запланована на початок грудня 2018 року. Проект мав об'єднати різні групи активістів по всій Україні.

У липні 2016 року Найєм увійшов до складу правління "Демократичного альянсу".

