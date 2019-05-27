У Верховному суді оскаржили призначення Богдана на посаду глави АП

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли дві позовні заяви

В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня року № 304/2019 "Про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України". Про це повідомляє прес-служба суду.

Заяву подано до канцелярії суду 24 травня 2019 року громадською організацією "Громадський люстраційний комітет" та фізичною особою.

Справи зареєстровані за номерами 9901/283/19 і 9901/284/19.

Нагадаємо, Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента Володимира Зеленського надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстрационной перевірки призначених глав відомства.

21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, так як раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

Сам Богдан заявив, що "потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо".