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Зеленський виступив з новим зверненням до Ради

Новини » Політика    27.05.2019 - 09:41
Зеленський виступив з новим зверненням до Ради
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить нардепів не використовувати Раду для особистого піару

Президент України Володимир Зеленський просить народних депутатів не використовувати трибуну Верховної ради для передвиборчого піару. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зокрема, Зеленський закликав народних депутатів в наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної ради для особистого піару, а також не перетворювати парламент на майданчик для виборчих кампаній.

"Не дивлячись на те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоча їх чекають громадяни і країна. Єдине - не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками ", - зазначив Зеленський.

Зеленський виступив з новим зверненням до Ради

Він також висловив упевненість, що ЦВК виконає свої обов'язки по організації виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський наполягає на виборах за відкритими списками.

21 травня після інавгурації Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і оголосив дострокові парламентські вибори.
 

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