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РФ не планує звільняти українських моряків

Новини » Політика    27.05.2019 - 10:22
РФ не планує звільняти українських моряків
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Щодо українців має завершитися слідство "у зв'язку з порушенням закону про кордон" і відбутися суд

Позиція Кремля не буде змінюватися щодо можливості звільнення 24 українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН по морському праву на користь України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росСМИ.

Він наполягає, що стосовно українців має завершитися слідство "у зв'язку з порушенням закону про кордон" і відбутися суд.

"Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року.

Також Міжнародний трибунал з морського права розглядатиме справу українських військовополонених моряків по суті, оскільки вважає це своєю юрисдикцією. В суперечці України з Росією щодо агресії в Керченській протоці тепер будуть розглядатися два справи. Зокрема, одне в Москві про нібито незаконному перетині кордону українськими військовими, друге - в арбітражному трибуналі про порушення Російською Федерацією імунітету українських кораблів у відкритих водах.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом Російської Федерації про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною.

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