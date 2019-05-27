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Гройсман відповів на пропозицію Коломойського про дефолт

Новини » Політика    27.05.2019 - 12:16
Гройсман відповів на пропозицію Коломойського про дефолт
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман зазначив, що Україна має обслуговувати свої борги

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозиція олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна має зберігати репутацію відповідальної країни. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

За його словами, Україна поважає і виконує свої фінансові зобов'язання, а населенню не потрібні чергові кризи.

"Вважаю, що навіть розмови про це (невиконання зобов'язань), не додають стабільності...Наше завдання - сумлінно обслуговувати борги, займатися тим, щоб економіка зростала", - зазначив Гройсман.

Він також підкреслив, що від дефолту в першу чергу постраждають пересічні українці.

Зазначимо, раніше Коломойський запропонував оголосити дефолт і вчинити з кредиторами за прикладом Греції. У квітні, будучи президентом України, Петро Порошенко заявив, що рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує багатомільярдними збитками і дефолтом.

Планується, що цього тижня президент Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка знаходиться в Києві.

Гройсман не буде об'єднуватися в новому парламенті з іншими політсилами
Новини України Володимир ГройсмандефолтКоломойский
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