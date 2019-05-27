ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" знизить ціни на газ на для населення в липні

Новини » Економіка    27.05.2019 - 13:19
"Нафтогаз" знизить ціни на газ на для населення в липні
Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після підвищення у червні ціни знову впадуть у наступному місяці

НАК "Нафтогаз України" знизить ціни на газ для населення в липні на 8%. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв зазначив, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає, завдяки чому  "Нафтогаз" у червні знизив ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Голова правління НАК нагадав, що згідно рішенню уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця.

"Відтак, в липні "Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - додав він.

&quot;Нафтогаз&quot; знизить ціни на газ на для населення в липні

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ травень для населення до 8 247 грн/тис. куб. м  (з ПДВ і транспортуванням), але підняв ціни до 8 627 грн на червень. Однак ціни будуть різними в кожній області.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості у червні на 7,6-7,9%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803 - 6 423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості Україна і США обговорюють постачання зрідженого газу через Польщу
Новини України населениеценыгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся