"Нафтогаз" знизить ціни на газ на для населення в липні

Фото: газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після підвищення у червні ціни знову впадуть у наступному місяці

НАК "Нафтогаз України" знизить ціни на газ для населення в липні на 8%. Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв зазначив, що газ на міжнародному ринку знову дешевшає, завдяки чому "Нафтогаз" у червні знизив ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%.

Голова правління НАК нагадав, що згідно рішенню уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця.

"Відтак, в липні "Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - додав він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціни на газ травень для населення до 8 247 грн/тис. куб. м (з ПДВ і транспортуванням), але підняв ціни до 8 627 грн на червень. Однак ціни будуть різними в кожній області.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості у червні на 7,6-7,9%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803 - 6 423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).