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ДСНС повідомила про постраждалих через ураган у Києві

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 16:56
ДСНС повідомила про постраждалих через ураган у Києві
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Через негоду у Києві постраждало 4 особи

Внаслідок урагану у Києві постраждали четверо осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, сьогодні, 27 червня, внаслідок ускладнення погодних умов відбулося повалення дерев та конструкцій будівель у кількох областях країни, а також у Київі.

"Станом на 15:30, столичні рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації подій. Також проводилися роботи по відкачуванню води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Теліги та вул. Щусєва. Попередньо, через негоду у Києві постраждало 4 особи", - повідомили у ДСНС.

Крім того, повідомляється, що у Київській області, у місті Буча, внаслідок падіння дерева загинула одна особа.

 

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київ сьогодні після 12 години дня обрушився ураган.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 27 червня 2019 року, в Україні очікується дощова погода з посиленням вітру до 20 м/с, а в Києві до 28 м/с. Крім того, за даними синоптиків, дощ і сильний вітер в Києві утримається до кінця дня.

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