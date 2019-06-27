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УЗ збільшила терміни попереднього продажу квитків

Новини » Економіка    27.06.2019 - 13:48
УЗ збільшила терміни попереднього продажу квитків
Фото: потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нововведення почне діяти з 8 липня

АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати їх відправлення. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкові вагони.

"Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 10/9 Київ - Маріуполь, № 20/19 Київ - Лисичанськ) та поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди в південному напрямку, збільшивши їхню загальну кількість до 30. На сьогоднішній день у продажу є місця на всі напрямки.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.

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