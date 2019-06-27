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Гужву зняли з розшуку

Новини » Політика    27.06.2019 - 11:42
Гужву зняли з розшуку
Фото: Ігор Гужва (УНІАН)

Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва

Шевченківський суд міста Києва у травні ухвалив рішення про зняття з розшуку головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви. Про це РБК-Україна повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За його словами, Гужва вже більше місяця як не розшукується правоохоронцями.

"13 травня Шевченківський райсуд прийняв рішення про зняття Гужви з розшуку. З 13 травня він з моменту ухвали рішення не в розшуку. Прокуратура не оскаржувала рішення суду. Поки що намірів (оскаржувати - ред.) немає", - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, прокуратура Києва 31 березня 2017 почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (вимагання) КК України стосовно головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, в червні йому було повідомлено про підозру.

Однак в січні 2018 рік Ігор Гужва залишив Україну і попросив політичного притулку в Австрії. Після цього Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора про звернення до держбюджету 1 млн грн гривень застави, внесеної Гужвою. Сам головний редактор видання "Страна.ua" був оголошений в розшук.

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