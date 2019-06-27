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Зеленський звернувся до Путіна через моряків

Новини » Політика    27.06.2019 - 16:33
Зеленський звернувся до Путіна через моряків
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський на брифінгу звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу українських моряків. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

В ході брифінгу Зеленський розкритикував дії українського зовнішньополітичного відомства по комунікації з РФ з питання українських моряків, а також закликав Путіна повернути захоплених моряків.

"Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявив він.

 

Брифінг Володимира Зеленського YouTube: https://youtu.be/hhhTyyrlW3c

Опубліковано 5 канал Четвер, 27 червня 2019 р.

Як писало РБК-Україна, Зеленський заявив, що не бачив відповіді Міністерства закордонних справ України на ноту Російської Федерації з питання моряків.

Нагадаємо, вчора, 26 червня МЗС України повідомив, що отримав від РФ ноту щодо моряків, необхідність звільнення яких підтвердив міжнародний трибунал. У МЗС повідомили, що РФ у своїй ноті заявила про необхідність отримання письмових гарантій від України про продовження кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства". У свою чергу, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що такого не буде.

Відзначимо, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня звільнити українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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