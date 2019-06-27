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У Полтавській області упав дельтаплан, є жертви

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 08:42
У Полтавській області упав дельтаплан, є жертви
Фото: місце падіння (pl.dsns.gov.ua)

У результаті падіння дельтаплана загинули двоє людей

Сьогодні, 27 червня поблизу м. Кобеляки (Полтавська область) сталося падіння дельтаплану, внаслідок чого загинуло дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Падіння сталось близько 6 ранку. Рятувальники повідомляють, що наразі встановлюються належність дельтаплану та особи загиблих.

 

Фото: pl.dsns.gov.ua

Нагадаємо, цього місяця у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.

РБК-Україна писало, що 30 травня у Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. Серед загиблих був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України.

Додамо, у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США. 

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