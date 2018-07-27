Хресний хід 2018: подробиці

На час проведення Хресної ходи у Києві перекриють кілька вулиць

Хресний хід відбудеться сьогодні і завтра, 27 і 28 липня. Цю подію приурочено 1030 річниці з дня хрещення Київської Русі. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

До чого приурочено подія

Хресний хід православні віруючі кожен рік проводять 28 липня. Цей день вибраний не випадково. Так як точної дати хрещення Русі ніхто не знає, то це свято відзначають у день народження київського князя Володимира Великого. Саме він у 988 році зробив християнство вірою Київської Русі.

Як буде проходити Хресний хід

27 липня Хресний хід буде проводити Українська православна церква московського патріархату. Віруючі зберуться в 13:00 на Володимирській гірці, де буде прочитана молитва. А після цього учасники рушать до Києво-Печерській лаврі, де залишаться на всеношну.

А 28 липня аналогічний захід проведе Українська православна церква київського патріархату. В 11:30 пройде молитва за Україну, а також за єдину Помісну українську православну церкву. Після цього віряни пройдуть від Володимирського собору по бульвару тараса Шевченка та Володимирської вулиці через Софійську і Михайлівську площі на Володимирську гірку.

За правопорядком 27 і 28 липня стежитимуть Нацполиция, Нацгвардія, ДСНС, також будуть залучені кінологи, вибухотехніки.

У Києві перекриють кілька вулиць

У Нацполиции повідомили про те, що в 11:00 до 16:00 27 липня буде обмежено рух транспорту на Трьохсвятительській вулиці (від Михайлівської до Європейської площі), на Хрещатику (від Михайлівської вулиці до площі Європейської). На Володимирському узвозі буде перекрита ділянка від Європейської до Поштової площі, на Парковій алеї від Алеї Героїв Крут до Грушевського і частина Грушевського від Шовковичній вулиці до Європейської площі.

Обмежувальні заходи будуть вжиті також і 28 липня. На бульварі Шевченка буде перекрито проміжок від 14 до 20 номерів, на Володимирській вулиці від будинку №56 і до Софійської площі, а також на Володимирському проїзді від Софійської до Михайлівської площ. Рух буде обмежено з 12:00 до 13:30.