Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії

Директор тенісного турніру висловив надію, що в майбутньому вона виступить у Москві

Директор тенісного турніру Moscow River Cup Олександр Островський пояснив, чому перша ракетка України Еліна Світоліна не поїхала на змагання у Росію. Про це повідомляє xsport.ua.

Також Островський висловив надію, що в майбутньому вона виступить у Москві.

"На першому етапі серед зірок значилася Еліна Світоліна. У нас з нею була підписана угода, але деякий час тому в силу відомих усім причин політичного характеру, командою Еліни і нею самою, на жаль, було прийнято рішення в Росію не летіти", - повідомив директор турніру.

Нагадаємо, що турнір серії WTA International Moscow River Cup проходить в Москві з 22 по 29 липня.

Додамо, що серед 104 тенісисток, які потрапили в основний аркуш US Open є перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона виступить на турнірі в сьомий раз. У минулому році вона вперше вийшла в четверте коло турніру, де в трьох сетах поступилася Медісон Кіс.

Також в нинішньому сезоні українка зуміла пробитися у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії, і виграла турніри в Брісбені, Дубаї і в Римі.