Під час Хресної ходи у Києві були затримані троє людей

У ході приймали участь до 20 тисяч осіб

Під час Хресної ходи були затримані троє людей. Про це на брифінгу розказав керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нацполіція та підрозділи повністю виконали свою роботу, всього було 5 тисяч працівників правоохоронних органів. До 20 тисяч громадян приймали участь у ході. Є у нас доставлені до райвідділку. Поліція швидко зреагувала. Було затримано три особи, з якої організації не встановлено. З ними провели профілактичні бесіди. Вони намагались затримати колонну Хресної ходи", - сказав Крищенко.

За його словами, представники майже всіх областей всіх регіонів України були на заході. Крищенко додав, що заходи безпеки були такі самі як і минулого року.

Нагадаємо, раніше сьогодні Крищенко повідомив, що за безпекою у Києві 27 та 28 липня під час Хресної ходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі стежать близько 5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.

Повідомляється, що правоохоронці у посиленому режимі підтримуватимуть громадський порядок та безпеку під час релігійних заходів. Також у ці дні будуть працювати додаткові групи фахівців вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативні групи.