Трамп готовий зустрітися з Путіним у Москві, - АР

Глава США готовий приїхати відразу після отримання офіційного запрошення від Путіна

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство АР.

Зокрема, таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

"Білий дім повідомляє, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він отримає "офіційне запрошення" від російського глави Путіна", - повідомляє агентство.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зокрема заявила, що "Трамп з нетерпінням чекає візиту Путіна до Вашингтону і відкритий для відвідування Москви після отримання офіційного запрошення".

Нагадаємо, у п'ятницю Путін прийняв запрошення глави США відвідати Вашингтон, а також запросив американського президента відвідати Москву для особистої зустрічі. За даними російських ЗМІ, влада РФ вже направила Трампу запрошення відвідати Москву.

Як писало РБК-Україна, Трамп 19 липня 2018 року доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити главу РФ у Вашингтон. Чергова зустріч лідерів США і Росії може відбутися вже цієї осені. Представник Білого дому Сара Сандерс раніше написала, що лідери двох країн узгодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн".