Денісова надіслала РФ листа з пропозицією обміну політв’язнів Кремля

У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю Уповноважених України і РФ

Український омбудсмен Людмила Денісова направила Уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 утримуваних в Україні росіян на українських політв’язнів. Про це Денісова написала у Facebook.

Як зазначається, Денісова надіслала лист, адже за результатами переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську, Росія запропонувала викласти суть ініціативи обміну письмово.

У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити організацію гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів у двох державах. Україна просить Росію розглядати цей лист як офіційний запит.

Скрін-документи листа Денісової У межах обміну політв’язнів Київ хоче, аби Росія передала незаконно засуджених Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Євгена Панова, Валентина Виговського, Володимира Балуха, Олексія Сизоновича, Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку, Олександра Шумкова, Миколу Семену та інших.

Нагадаємо, що раніше замголови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що Росія планує і далі використовувати українських політв'язнів для торгу та шантажу і в брудних політичних іграх.

Додамо, що Денісова зазначала, що наразі по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я.