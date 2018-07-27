Денісова надіслала РФ листа з пропозицією обміну політв’язнів Кремля
У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю Уповноважених України і РФ
Український омбудсмен Людмила Денісова направила Уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 утримуваних в Україні росіян на українських політв’язнів. Про це Денісова написала у Facebook.
Як зазначається, Денісова надіслала лист, адже за результатами переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську, Росія запропонувала викласти суть ініціативи обміну письмово.
У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити організацію гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів у двох державах. Україна просить Росію розглядати цей лист як офіційний запит.
Нагадаємо, що раніше замголови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що Росія планує і далі використовувати українських політв'язнів для торгу та шантажу і в брудних політичних іграх.
Додамо, що Денісова зазначала, що наразі по багатьом українським політв'язням, яких утримують у Росії, надходить тривожна інформація про стан їх здоров'я.