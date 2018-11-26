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Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів

Новини » Політика    26.11.2018 - 17:26
Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Воєнний стан триватиме 30 днів, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалось раніше. Про це заявив президент у ході брифінгу 26 листопада, передає РБК-Україна.

Також він зазначив, що незабаром внесе до парламенту проект постанови про дату виборів президента, які повинні відбутися вже навесні 2019 року.

"Я буду пропонувати ввести воєнний стан на 30 днів. Він завершиться у середині грудня. Я внесу у Раду на початку грудня проект постанови про дату президентських виборів. Відповідно до Конституції, ці вибори мають відбутися 31 березня 2019 року", - сказав Порошенко.

Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів

Порошенко додав, що воєнний стан не означатиме відмови України від політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі.  

"Я про це сьогодні детально інформував наших західних партнерів. І можу сказати, що їхня увага до ситуація і на Сході, і безпосередньо в акваторії Азовського моря дуже зросла", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запропонував в Україні ввести воєнний стан з 9:00 28 листопада 2018 року. За словами глави держави, наразі не планується проведення повної чи часткової мобілізації.

Додамо, екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко виступили з заявою щодо питання введення воєнного стану в Україні. Зокрема, вони заявили про ризики введення воєнного стану.

Засідання Верховної ради щодо рішення про воєнний стан: онлайн-трансляція Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 28 листопада
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