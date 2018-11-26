На словацькому кордоні власники "євроблях" запалили шини

Фото: протести на кордоні (скрін відео/facebook.com/kanalsirius.tv)

Пункт пропуску "Малий Березний" блокують другу добу

На україно-словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний" другу добу триває протест власників автомобілів на єврономерах - так званих "євроблях". У понеділок, 26 листопада мітингувальники підпалили шини, інформує РБК-Україна із посиланням на Телеканал Sirius

Зазначається, що на кордоні на сьогодні залишаються близько сотні мітингувальників. За 300 метрів від пункту пропуску уздовж під’їзної дороги хаотично припарковані десятки машин на єврономерах.

Як зазначають учасники акції протесту, вони влаштували чергування, аби забезпечити безперервне блокування, поки не виконають їхні вимоги про скасування законів про розмитнення "євроблях".

Як зазначає видання "Перший.com.ua", наразi ситуацiя на пропускному пунктi напружена. Пропускають через кордон лише у виняткових випадках - до прикладу, машини з дітьми, із тими, хто їде на лікування або хто має квитки на лiтак зi словацьких аеропортiв.

Нагадаємо, як роз'яснили у Державній фіскальній службі, у зв'язку з ухваленням законів про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях"), громадяни-резиденти мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, за умови сплати всіх необхідних митних платежів строком до 1 року.