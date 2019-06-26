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26.06.2019 - 18:54
Підсумки дня: 26 червня
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення про
підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень
, незважаючи на порушення принципів РЄ
Російська Федерація готова передати Україні захоплених моряків, якщо Київ
дасть гарантії їх кримінального переслідування
за російськими законами
Українські військові зі складу операції Об'єднаних сил у середу, 26 червня,
розпочали перший етап розведення сил
на лінії зіткнення поблизу Станиці Луганської
Кабінет міністрів України
встановив граничні тарифи
на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років
Державне бюро розслідувань
провело масові обшуки
за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №10401 - закон про внесення змін до деяких законів України
щодо зниження вартості електричної енергії
Окружний адміністративний суд міста Києва
оприлюднив обґрунтування рішення
про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві
Кабінет міністрів України схвалив проект постанови
щодо підвищення з 1 липня пенсій українцям
з тривалим трудовим стажем
З 1 липня українці отримають платіжки за нерухомість і тоді їм доведеться
доплатити за "зайву" площу
Сильний ураган зі зливою
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