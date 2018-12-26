Підсумки дня: 26 грудня

Воєнний стан в Україні припинено

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Воєнний стан в Україні припинено. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зараз о 14:00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення. Воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної ситуації безпекової у державі. Незважаючи на те, що ситуація навколо України не дуже змінилась. ОБСЄ підтвердило дані нашої розвідки, і в районі Луганська знайдені підтягнуті системи "Град", збільшена кількість артилерії (РФ на кордоні, - ред.), не відведені танки, не зменшена кількість військової присутності РФ в Азовському морі, і кількість особового складу не відведена. Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських Збройних сил", - заявив глава держави.

"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Фото: пробки в Полтавській області (facebook.com/poltsad)

В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду дорогами державного значення. Найскладніша ситуація зберігається на дорогах Київ-Харків і на Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту. Також повідомляється, що У Полтавській області на автодорогах через снігопади у заторах залишаються кілька сотен автомобілів.

У патріарха Кирила істерика через Україну

Фото: РБК-Україна

Патріарх Кирило побоюється "кривавих конфліктів" через перейменування Української православної церкви. За словами Кирила, після зміни назви Церкви почнуться репресії, і силові акції, метою яких буде охорону храмів. Кирило також зазначив, що наслідки того, що відбувається в Україні будуть мати дуже небезпечне післямова в життя багатьох країн.

При цьому, патріарх Кирило закликав до молитви за канонічну Церкву в Україні. "Сили зла не зуміють зруйнувати благодатне тіло Церкви в Україні", - заявив Кирило.

Експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року

Колаж РБК-Україна

Київський астролог Олена Осипенко стверджує, що до початку 2019 року потрібно постаратися розібратися в собі і вирішити давні проблеми. За словами експерта, справи, розпочаті до 28 грудня, принесуть бажаний результат.

У період з 1 липня і аж до 7 грудня не було жодного сприятливого дня, а ось після ситуація значно покращилася. За словами експерта, такий хороший фон склався через те, що Сатурн зараз проходить по 11-му Королівському градусу Козерога.

У січні астрологічна ситуація знову погіршиться. Пов'язано це з двома затемненнями, які відбудуться 6 і 21 січня. У цей час українцям радять не вирішувати глобальні проблеми, а розібратися в собі і в своїх справах.

Експерти підрахували вартість гардеробу Меган Маркл (фото)

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

Після весілля з принцом Гаррі Меган Маркл потрапила під пильну увагу, в тому числі і її стиль. Багатьох цікавило питання, скільки ж герцогиня Сассекська витрачає на вбрання. Модні експерти Великобританії дали відповідь - вони підрахували приблизну вартість гардеробу Маркл, в якому та з'являлася на публіці в 2018 році, передає Daily Mail. Сума вийшла досить вражаюча - колишня актриса витратила на одяг і аксесуари приблизно мільйон фунтів стерлінгів (близько 34,5 млн гривень).

Наприклад, тільки у дводенному турі в Ірландію вбрання та аксесуари Маркл в цілому коштували 28 тисяч фунтів (975 тисяч гривень). Наголошується, що Меган віддає перевагу одягу, виготовленому відомими модними домами, в тому числі Prada, Dior, Oscar de la Renta.