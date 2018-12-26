В'їзд до Полтавської області закрили для усіх видів транспорту

Фото: затори у Полтавській області (facebook.com/poltsad)

Обмеження почнуть діяти з 14:00

У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Як зазначаэться, наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріупіль.

"У зв’язку зі збереженням складних погодних умов просимо водіїв тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі", - наголошують в "Укравтодорі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 00:00 26 грудня у Полтавській області було обмежено рух великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.

Крім того, станом на ранок 26 грудня, снігопади заблокували дороги ще у трьох областях України - Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській.

Нагадаємо, ДСНС попередила про погіршення погоди в Україні. Рятувальники зазначають, що сильні снігопади можуть призвести до порушення руху транспорту.