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"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 16:20
"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни
Фото: пробки в Полтавській області (facebook.com/poltsad)

Найскладніша ситуація зберігається на дорогах Київ-Харків і на Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруиполь

В "Укравтодорі" розповіли про стан проїзду дорогами державного значення станом на 15:15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що ситуація на дорозі М-03 у Полтавської області залишається складною. Через ситуацію на дорогах Полтавської області з 14:00 26 грудня в'їзд в область закритий для всіх видів транспорту. В області затори ліквідовані на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня і Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Найскладніша ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків і на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. По всій області залучено понад 100 одиниць техніки облавтодору та підрядних організацій. Для прискорення розчищення зазначених доріг введено тимчасове обмеження на під'їзд зі сторони Київської, Харківської та Кіровоградської областей (по М-22).

В Кіровоградській області зберігається обмеження руху для всіх видів транспортних засобів на дорозі М-04 на ділянці Знам'янка-Олександрія та М-13 Кіровоград-Платоново.

В Черкаській області зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення М-01 Київ-Знам'янка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, км 81 + 300 - 169 +117.

У Дніпропетровській області проїзд дорогами державного значення забезпечено. Вже знято всі обмеження в русі по автомобільних дорогах державного значення М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине, км 72 + 088-151 + 680, Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя - Маріуполь, км 296+ 735 - 370 + 915, Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, км 81 + 735 - 105 + 313.

В "Укравтодорі" відзначили, що проїзд на інших дорогах державного значення забезпечений.

Нагадаємо, в Полтавській області на автодорогах через снігопади в пробках залишаються 800 автомобілів.

Станом на ранок 26 грудня снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України.

"Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни В "Укравтодорі" повідомили про стан проїзду дорогами країни
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