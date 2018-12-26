Сума вражає: експерти підрахували вартість гардеробу Меган Маркл

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

Практично всі речі герцогині Сассекской виготовлені люксовими модними домами

Після весілля з принцом Гаррі Меган Маркл потрапила під пильну увагу, в тому числі і її стиль. Багатьох цікавило питання, скільки ж герцогиня Сассекська витрачає на вбрання. Модні експерти Великобританії дали відповідь - вони підрахували приблизну вартість гардеробу Маркл, в якому та з'являлася на публіці в 2018 році, передає Daily Mail.

Сума вийшла досить вражаюча - колишня актриса витратила на одяг і аксесуари приблизно мільйон фунтів стерлінгів (близько 34,5 млн гривень).

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Наприклад, тільки у дводенному турі в Ірландію вбрання та аксесуари Маркл в цілому коштували 28 тисяч фунтів (975 тисяч гривень).

Наголошується, що Меган віддає перевагу одягу, виготовленому відомими модними домами, в тому числі Prada, Dior, Oscar de la Renta.

Фото: (instagram.com/instylemagazine)

Для свого розкішного весільного плаття вона вибрала бренд Givenchy. Як підрахували експерти, воно коштувало більше 300 тисяч фунтів і відразу ж увійшло в список найдорожчих вінчальних нарядів у світі.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

При цьому дружина принца Гаррі не завжди дотримується необхідного королівського протоколу в одязі, чим злить інших членів монаршої родини. Так, у грудні один з нарядів Меган Маркл обурив герцогиню Корнуольскую Каміллу настільки, що вона навіть виявляла бажання вигнати колишню актрису з сім'ї. Вагітна герцогиня прийшла на премію British Fashion Awards в чорній сукні з відкритим плечем і з темним лаком на нігтях.

Нагадаємо, на різдвяній службі Кейт Міддлтон і Меган Маркл виглядали подругами. Кейт і Меган йшли поруч, невимушено посміхалися, і за повідомленнями журналістів, які були присутні на місці подій, час від часу перемовлялися один з одним.

Відзначимо, що недавно в мережу просочилася інформація про те, що Меган Маркл, з-за постійних порушень королівського протоколу, напружених відносин з дружиною принца Вільяма - Кейт Міддлтон, і складного характеру Меган, дали досить грубе прізвисько в палаці.

До речі, днями Меган Маркл, вийшла у світ і продемонструвала ефектний образ. Вагітна герцогиня Сассекская відвідала будинок престарілих в Лондоні - Brinsworth House.

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