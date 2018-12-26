У Полтавській області у заторах через снігопади застрягли 800 автомобілів

Фото: затори у Полтавській області (facebook.com/poltsad)

Зокрема, у заторах перебувають 12 автобусів з пасажирами

У Полтавській області на автодорогах через снігопади у заторах залишаються 800 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначається, рух транспорту на автодорогах частково відновлено. Обмеження залишається на двох ділянках доріг. Зокрема - поліція за необхідності обмежує рух для надання доступу снігоприбиральній техніці на автошляхах М-03 (між с. Красногорівка Великобагачанського р-ну та с. Бригадирівка Хорольського р-ну) та Н-08 (Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь між селами Липове та Бугаївка Глобинського р-ну).

Крім того, працює надзвичайний штаб, до якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС та Укравтодору.

"Наразі маємо кілька ділянок доріг, де утворились затори. У них перебуває близько 800 автомобілів, зокрема ­– 12 автобусів з пасажирами. Поліцейські витягують транспорт зі снігових заметів та надають допомогу людям", ­- розповів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Він додав, що вже надано допомогу у буксируванні близько 140 транспортних засобів, у яких перебувало близько 265 осіб.

Фото: ситуація на дорогах (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у зв'язку з заторами, які утворилися внаслідок снігопадів, з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для усіх видів транспорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 00:00 26 грудня у Полтавській області було обмежено рух великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.